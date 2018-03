Seminário vai discutir a cobertura de violência O Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo realizam na quinta-feira o seminário O Crime e a Notícia. Será na Avenida Ipiranga, 165, no centro. Informações no http://ocrimeanoticia.wordpress.com.