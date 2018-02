Semana será de calor em São Paulo

SÃO PAULO - Sem previsão de chuva até sexta-feira, São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 1, com sol e aumento de temperatura. O calor que atinge a região surpreende os paulistanos depois de o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter verificado o recorde de frio no ano (8,7ºC) há cinco dias.

A temperatura máxima esperada para esta segunda-feira, 1, é de 29ºC, enquanto a mínima não passou dos 13,6ºC, registrada nesta madrugada, na estação do Inmet localizada no mirante de Santana, zona norte da capital.

Os termômetros registram alta durante a próxima terça-feira, 2, quando a máxima esperada pode chegar aos 30ºC. O instituto calcula que na quarta, 3, São Paulo terá a temperatura mais alta da semana, chegando aos 31ºC. O calor fica estável, na casa dos 30ºC, durante a quinta e sexta-feira.

O aumento de temperatura acontece porque a frente fria que atingiu São Paulo durante a última semana perdeu intensidade. Sem a atuação da massa de ar, o clima volta a ter características próprias da primavera. O Inmet explica que essa estação do ano, por ser de transição entre o inverno e o verão, tem índices de temperatura médios e pouca chuva.

Umidade do ar. Com o aumento do calor há a queda na umidade relativa do ar. Segundo o Inmet, o índice não deve passar dos 40% nesta segunda em toda capital paulista. No extremo norte do Estado, porém, a umidade pode ficar abaixo dos 30%, valor considerado alarmante pela Defesa Civil.

Clima no Brasil. Há condições de chuva forte na região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No oeste, centro e leste do Paraná e no Mato Grosso do Sul são esperadas pancadas de chuva durante a tarde desta segunda, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

A região norte do País terá dia de sol e variação de nuvens. O tempo estará instável com aberturas de sol e chuva fraca e passageira no litoral sul da Bahia.

No Sudeste, demais áreas do Centro-oeste e no interior do Nordeste, o sol predominará, com temperaturas elevadas em grande parte do País.