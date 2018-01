Semana de Portinari começa sábado em Brodowski

História. Casa onde viveu Portinari abriga museu

A pacata Brodowski, na região de Ribeirão Preto, terá, a partir de sábado e até o dia 22, seu evento mais tradicional, em homenagem ao seu cidadão mais ilustre: o pintor Cândido Portinari. A 35.ª Semana de Portinari oferecerá 33 atrações culturais. Uma das novidades é o lançamento de um selo comemorativo do evento. Exposições de arte, apresentações de dança e teatro e a tradicional 6.ª Piazza Della Nonna, festa italiana de culinária e música, completam a programação.

Nove oficinas culturais serão realizadas na esplanada do Museu Casa de Portinari. A Semana de Portinari também integra o calendário comemorativo do 97.º aniversário de Brodowski. As atividades são gratuitas e movimentam a cidade, atraindo crianças e adultos. A Piazza Della Nonna começa no dia 19.

Na abertura, a atração é o lançamento do selo da Semana de Portinari, que terá a imagem da fachada do museu. O grupo Choro das Três fará um show nesse dia. Também haverá espetáculo circense, com acrobacias de solo, malabares e perna de pau. As oficinas culturais terão dez modalidades artísticas à disposição das crianças, como pintura, dobradura, karaokê, teatro, percussão e circo, entre outras.

Na atração Quadro Vivo, a obra de Portinari sai das telas por meio de uma estátua viva que interage com o público, recitando poemas ligados ao pintor.

Apresentações de dança estão programadas para a semana. A tradicional Pintura Mural terá as participações de artistas da cidade e da região fazendo customização de um muro inspirados num mesmo tema: Brodowski. E duas exposições - a Coletiva de Artes Plásticas (no Salão da Velha Guarda, com obras de 150 artistas do País) e a Art em Miniatura (no Salão Quatro Estações, com reproduções de ambientes em miniaturas) - serão exibidas entre os dias 14 e 22.

PROGRAMAÇÃO

Dança

Cia de Dança Corpo e Movimento, com balé aéreo; grupos New Dance e Alba (vários estilos); crianças do Projeto Arco Íris; hip-hop; Djavù e country

Teatro

Palhaçaria - Trupe de Circo "Os Profiçççionais"; Projeto Quadro-Vivo; A Maldição do Vale Negro, com a Cia Nuvem da Noite; e show de Mágica e Marionetes

Praça Candido Portinari. Grátis.Informações: (16) 3664-4284