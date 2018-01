Semana de chuvas preocupa Defesa Civil de Ribeirão Preto

A Defesa Civil de Ribeirão Preto está em estado de alerta, pois a previsão meteorológica é de fortes chuvas até a sexta-feira, 27. "A Defesa Civil do Estado nos avisou que chegará uma frente fria na noite do dia 24 e isso é motivo de grande preocupação para nós", comentou o presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Ribeirão Preto, Erick Cunha Junqueira. Nos dois últimos dias, fortes chuvas caíram na cidade e provocaram enchentes, deixando apenas uma pessoa desabrigada, mas muita sujeira e árvores caídas. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas No sábado (20), uma hora de chuva, no começo da tarde, provocou o transbordo do córrego Retiro Saudoso, perto do centro. Funcionários de estabelecimentos comerciais pegaram diversas tilápias com as mãos. No início da noite de domingo (21), outra hora de chuva voltou a transbordar o mesmo córrego, além do ribeirão Preto e avenidas da Vila Virgínia e também o córrego do Tanquinho, que deixou um desabrigado. "Entre 400 e 450 ficaram desalojadas durante a chuva, e as pessoas foram para casas de parentes e depois voltaram", explicou Junqueira. Em alguns pontos, ruas e avenidas foram interditadas para evitar transtornos maiores. Uma obra antienchente foi iniciada há cerca de dois meses no centro, para alargar o trecho onde passa a água, após o entroncamento dos córregos Retiro Saúdo e ribeirão Preto. As obras, que terminarão até o final de 2009, deverão custar cerca de R$ 15 milhões, entre verbas municipais, estaduais e federais. A prefeita eleita, Dárcy Vera (DEM), diz que quer resolver esse problema e que pedirá mais recursos estaduais e federais, se necessário.