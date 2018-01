Semana começa nublada e sol aparece na terça em SP

A segunda-feira, 14, na capital paulista, será de céu nublado e sem chuva, com poucas aberturas de sol, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A frente fria que chegou ao Estado no sábado ainda atua sobre boa parte da região Sudeste e a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC. Entre o fim da tarde e o início da noite ocorrem chuviscos isolados, em função dos ventos que sopram do mar em direção ao continente e aumentam a quantidade de nuvens.

A terça-feira amanhece com muitas nuvens, porém ao longo do dia o predomínio de sol eleva as temperaturas, que devem oscilar em torno dos 30ºC no período da tarde. Em função do calor, são previstas pancadas de chuva isoladas e de curta duração na Grande São Paulo e Capital.