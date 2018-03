Semana começa com tempo nublado em São Paulo

SÃO PAULO - Devido a presença de nuvens na capital paulista, no início desta segunda-feira, 14, as temperaturas não devem sofrer grandes alterações no decorrer do dia, e o tempo fica ameno em vários bairros da cidade. Às 5 horas, o Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da cidade, registrava temperatura de 20ºC e umidade do ar de 94%.

Uma frente fria que avança pelo sul do Brasil atingirá o litoral paulista e todo o leste do Estado de São Paulo, incluindo a capital. O sol aparecerá entre nuvens e a máxima prevista é de 27ºC nesta segunda.

De acordo com o centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, no final da tarde, voltam a acontecer pancadas de chuva. Na terça-feira, 15, ventos úmidos passam a soprar do oceano em direção a Grande São Paulo deixam o tempo instável e com previsões de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde.