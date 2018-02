São Paulo, 26 - A semana começa com temperaturas altas em São Paulo, com máxima prevista de 31ºC, de acordo com previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não há perspectiva de chuva e os índices de umidade relativa do ar ficam em torno dos 45%.

Nos próximos dias, uma nova frente fria que, neste momento, já começa a trazer chuvas para o sul do Rio Grande Sul, avança em direção a São Paulo.

Na terça-feira, 27, o dia ainda começa com poucas nuvens, termômetros em torno dos 31ºC e previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Na quarta-feira, 28, com a o sistema frontal já na costa do Estado paulista, o dia será chuvoso e com potencial para a formação de alagamentos. Os termômetros não sobem e o tempo deve permanecer fechado e com chuvas. A máxima prevista não deve ultrapassar os 25ºC. As informações são do CGE.