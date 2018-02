Semana começa com sol forte em SP

SÃO PAULO - A semana começa com sol forte e calor na capital paulista, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Já no começo da manhã de segunda-feira, 5, a temperatura deve subir rapidamente.

A partir do meio da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade, porém não há expectativa de chuva. A máxima fica em torno dos 30ºC.

Nos próximos dias, uma massa de ar mais seco e estável predomina. A umidade relativa cai bastante, atingindo valores próximos de 30%, o que deve prejudicar a qualidade do ar na Grande São Paulo. Não há previsão de chuva. Mínimas em torno dos 18ºC e máximas de até 31ºC.