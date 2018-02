Semana começa com sol e temperaturas em elevação em SP

SÃO PAULO - A semana começa com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno dos 18ºC na Grande São Paulo. Ao longo do dia, o sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas que podem superar os 29ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde, mas não deve atingir valores críticos. O calor e a entrada da brisa marítima aumentam a nebulosidade e provocam chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e o início da noite. Podem ocorrer pontos isolados de maior intensidade com raios, rajadas de vento e potencial para alagamentos.

O tempo não muda muito nos próximos dias que seguem com condições típicas de verão na capital paulista. O sol predomina na maior parte do dia com temperaturas variando entre mínimas de 18ºC e máximas de 30ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas no final das tardes com pontos isolados de maior intensidade, o que mantém o risco para alagamentos na Grande São Paulo. As informações são do CGE.