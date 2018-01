Semana começa com sol e chuva rápida à tarde em São Paulo

A semana começa com sol e chuva rápida na capital paulista. Nesta segunda-feira, 30, o dia teve céu encoberto logo no início da manhã, mas o sol logo apareceu, aumentando as temperaturas.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

O dia será ensolarado na capital e na Grande São Paulo, onde a máxima ficará na casa dos 29ºC. Há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva para o período da tarde.

Na terça-feira, 31, o sol aparece com poucas nuvens pela manhã e são previstas pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir da tarde. As temperaturas oscilarão entre 20ºC e 27ºC.