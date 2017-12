Semana começa com sol e baixa umidade do ar em SP

SÃO PAULO - A semana começa com poucas nuvens, predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Ao longo do dia, o predomínio do sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 26ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores em torno dos 35% no período da tarde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No final do dia a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade, mas ocorrem apenas chuviscos principalmente na madrugada que deve registrar mínimas próximas aos 16ºC. A frente fria se desloca para o oceano, mas mesmo assim causa muita variação de nuvens, chuvas fracas e chuviscos, com períodos de melhoria, na terça-feira, 27. As máximas atingem os 21ºC.

Na quarta-feira, 28, o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens, mas ainda há condições para chuvas fracas e muito isoladas na capital paulista. Os termômetros oscilam entre 16ºC na madrugada e 24ºC no período da tarde.