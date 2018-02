O último dia do verão começou com poucas nuvens e as temperaturas devem ter máximas de 27ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e pode atingir níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia.

O tempo segue seco e estável com predomínio de sol em São Paulo nos próximos dias, com os termômetros variando entre mínimas de 16ºC e máximas que devem chegar aos 29ºC. Há possibilidade de chuva apenas no final da semana.