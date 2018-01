Semana começa com muito sol em São Paulo

A manhã desta segunda-feira, 2, feriado de Finados, começou com poucas nuvens na Capital paulista e ao longo do dia o tempo será de predomínio de sol e pancadas de chuva no fim do período na Grande São Paulo.

Em função do calor, as áreas de instabilidade ganham força e a partir do fim da tarde provocam pancadas de chuva na Capital, que podem vir com forte intensidade em alguns bairros, aumentando o potencial para transtornos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima em são Paulo deve alcançar os 31ºC.