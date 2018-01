Semana começa com dia nublado e chuva em São Paulo

Uma frente fria que está no oceano traz nebulosidade a São Paulo. Por causa desta frente fria, a semana começa com muita nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 15ºC.

Ao longo do dia, o tempo segue fechado com chuvas leves, o que mantém a sensação de frio com máximas abaixo dos 18ºC na capital paulista. Podem ocorrer chuvas de maior intensidade em pontos isolados, mas no geral o potencial para alagamentos permanece baixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o tempo começa a melhorar no decorrer da semana e o sol retorna gradativamente, o que favorece a elevação das temperaturas. Não há previsão de chuvas significativas até o final da semana.