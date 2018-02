Semáforos seguem com problemas em São Paulo após chuva

SÃO PAULO - Após o temporal que caiu em São Paulo durante a tarde de sábado, mais de 40 semáforos apresentaram problemas na capital. Vários continuam defeituosos na tarde deste domingo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), são 30 cruzamentos com sinalização desligada e outros 16 que estão no amarelo piscante.

A chuva de ontem acumulou 26,5 milímetros segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A precipitação foi causada por áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade. Não chovia em São Paulo há uma semana.

De acordo com a previsão, os próximos dias devem ser quentes e com pancadas de chuva no fim do dia, com madrugadas de temperatura mais amena.