Semáforo apagado congestiona Avenida dos Banderiantes

O conserto de um semáforo na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, causava um grande congestionamento na via por volta das 9 horas desta quinta-feira, 15. Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a região concentrava grande parte dos semáforos com problemas, causados pelas chuvas de ontem. Às 9h06, a CET registrava 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade, a maioria na zona sul da capital paulista. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Praça Alvorada e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 5.950 metros; sentido Imigrantes, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Guaraiuva, com 2.361 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Rua Ribeiro de Lima, com 4.250 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Praça Alvorada e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 5.950 metros; sentido Imigrantes, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Guaraiuva, com 2.361 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Rua Ribeiro de Lima Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Alcântara Machado Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson