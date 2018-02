Sem-teto se reúnem em prédio da Presidência Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) foram ontem ao gabinete regional da Presidência da República, na Avenida Paulista, região central, reivindicar reajuste no valor que o Ministério das Cidades oferece para obras do programa Minha Casa Minha Vida. Uma comissão foi recebida por um representante e ficou acertada nova reunião para amanhã. A presidente Dilma Rousseff esteve ontem na abertura do 27.º Salão do Automóvel, no Anhembi, zona norte.