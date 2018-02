Sem-teto retirados de prédio no centro acampam em frente à Câmara de SP

SÃO PAULO - As famílias de sem-teto que ocupavam um prédio do INSS no centro de São Paulo, e que foram retiradas do local na manhã desta quinta-feira, 18, estão acampadas numa praça em frente à Câmara Municipal de São Paulo, segundo Carmen da Silva Ferreira, da Frente de Luta por Moradia (FLM). Cerca de 450 pessoas estariam no local.

Segundo a representante da FLM, os sem-teto devem permanecer no local até que possam ser atendidos por governantes em Brasília, pela Caixa Econômica Federal, pelo INSS e por grupo de direitos humanos, e obter uma solução definitiva para o problema das moradias.

Cerca de 550 famílias, mais de 900 pessoas, desocuparam pela manhã o prédio do INSS localizado na Avenida 9 de Julho. A ação teve apoio da PM e da CET, e foi realizada de maneira pacífica. O prédio está abandonado há pelo menos 20 anos e já foi ocupado de grupos de sem-teto quatro vezes. Em negociação, os governos federal, estadual e municipal acordaram em transformar o local em 540 unidades de habitação popular.