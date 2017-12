Sem-teto prometem bloquear seis avenidas de SP na próxima quinta-feira

SÃO PAULO - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) disse que vai bloquear ao menos seis grandes avenidas das zonas leste, sul e centro da capital na manhã da próxima quinta-feira, 15. Os atos, que devem mobilizar todas as ocupações do movimento em São Paulo, fazem parte da campanha "Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo", iniciada na última quinta-feira, 8, com a invasão do prédio de três construtoras responsáveis pela construção de estádios da Copa.

O principal objetivo dos protestos, segundo o movimento, é chamar atenção para as reivindicações de moradia e reforma urbana. De acordo com MTST, também haverá manifestações em outras cidades como Brasília, Rio de Janeiro e Palmas. Curitiba e Belém também podem ter atos organizados pela Frente Resistência Urbana, uma articulação nacional de movimento populares da qual o MTST faz parte.

Outras manifestações também estão previstas em parceria com comitês populares da Copa. Em São Paulo, o "Dia internacional de lutas contra a Copa" está sendo organizado pelo Comitê Popular da Copa. Cerca de 3,5 mil pessoas confirmaram, na página do evento no Facebook, a presença na manifestação que partirá às 17 da Praça do Ciclista, na região da Avenida Paulista, em direção ao Estádio do Pacaembu.