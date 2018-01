Sem-teto ocupam Secretaria Municipal do Verde em São Paulo

SÃO PAULO - Um grupo de sem-teto ocupa desde as 7h desta terça-feira, 24, o prédio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, zona sul da capital. No prédio, aproximadamente 70 pessoas, segundo os representantes dos sem-teto, protestam contra a reintegração de posse de um terreno no bairro do Grajaú, extremo sul da cidade, ocorrida há uma semana. A área pertence à secretaria.

Em apoio à ocupação, integrantes de diversos movimentos sociais fazem neste momento um protesto em frente ao prédio ocupado, interditando a Rua do Paraíso. Os manifestantes disseram que pretendem iniciar uma passeata, em seguida, até a Avenida Paulista.

De acordo com a representante dos sem-teto, Maria Adriana da Silva, a ocupação deve permanecer até que a prefeitura agende uma audiência com o grupo. Ela informou que, no terreno, viviam mais de 300 famílias, que não têm para onde ir.