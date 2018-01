Sem-teto ocupam prédio da CDHU contra reintegração de posse

Atualizado às 17h20

SÃO PAULO - Com dezenas de crianças, integrantes da Ocupação Jardim União, ligada ao movimento Rede de Comunidades do Extremo Sul, ocuparam na tarde desta segunda-feira, 2, o prédio da Companhia Habitacional e Urbano (CDHU). O grupo subiu as escadas do prédio até o 8º andar, onde fica a ouvidoria da empresa, aos gritos de "queremos moradia". Após alguns minutos, voltaram para o saguão, no térreo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Manifestantes levaram colchões e até fogão para o local. Crianças e idosos deitam apoiados nas parede dos corredores da CDHU, enquanto outros tocam instrumentos e jogam capoeira. Eles dizem: "vamos dormi aqui, se não tiver acordo". O protesto é contra a reintegração de posse prevista para esta semana do terreno da CDHU, ocupado desde outubro do ano passado no Jardim Varginha.

Funcionários da CDHU busca dialogar com representantes do movimento após a invasão do prédio. De acordo com a assessoria de imprensa no local, o objetivo do diálogo é formar uma comissão para que sejam recebidos pelo presidente da CDHU, José Milton Dallari. Em frente ao imóvel, dezenas de sem-teto continuam participando da manifestação.

Um dos coordenadores do movimento que não quis se identificar disse que os sem-teto só se sentarão para conversar com o presidente da CDHU caso o ar condicionado do prédio volte a ser ligado e os banheiros sejam abertos novamente. Em assembleia rápida em frente ao prédio, os manifestantes concordaram com a decisão. "Isso é uma humilhação, não é assim que se comporta alguém que quer dialogar", disse o representante.

A Rua Boa Vista está bloqueada na altura da CDHU e na fachada do prédio os sem-teto esticaram um faixa escrita: "CDHU: Companhia de Despejos e Humilhação Urbana".