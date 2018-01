Sem-teto ocupam construções e terrenos em São Paulo

Cerca de duas mil famílias de sem-teto promoveram invasões na madrugada de segunda-feira, 13, e no final da noite do domingo, 12, em São Paulo.

Em ação coordenada pela Frente de Luta por Moradia (FLM), os sem-teto invadiram ao mesmo tempo quatro terrenos nas zonas leste e sul e três prédios no centro da cidade. Entre as áreas reivindicadas pelas famílias estão dois imóveis do INSS e um terreno do BNDES.

Um dos prédios invadidos é uma antiga sede do INSS na Avenida Nove de Julho, no Centro, que está desativada. O prédio já foi ocupado outras vezes pelos manifestantes.

A seu turno, um dos terrenos com um milhão de metros quadrados, na zona Leste de São Paulo é de propriedade da indústria Nissey, que tem dívida de R$ 2 milhões com o BNDES; outro terreno está localizado na Rua Serra de Jairé, na Mooca.

Na mesma ação, os sem-teto invadiram ainda dois outros prédios no centro da cidade e mais um terreno na zona sul, que fica na altura do número 800 da Avenida Senador Teotônio Vilela, bairro de Cidade Dutra.