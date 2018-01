Sem-teto ocupam área no entorno de reserva em Iperó

SOROCABA - Dezenas de famílias sem-teto invadiram uma área particular no bairro Campos Vileta, no distrito de George Oetterer, em Iperó, região de Sorocaba. A ocupação começou na quarta-feira e prosseguia nesta sexta, 6, com a chegada de novos invasores. As famílias montam barracos no local.

As terras ficam no entorno da Floresta Nacional (Flona) de Ipanema, unidade de conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Parte do território da Flona, que tem 5 mil hectares, já está ocupada por sem-terra, por isso a vigilância nos limites da área foi reforçada.

Os sem-teto, que não são ligados a movimentos sociais, alegam que as terras pertencem à União. A Polícia Militar confirmou a invasão, mas informou que o proprietário ainda não havia tomado providências para entrar com pedido de reintegração de posse na Justiça. Segundo a PM, não era possível estabelecer o número de invasores, pois havia entrada e saída de famílias na área e a ocupação continuava.

Além do Campos Vileta, vários bairros que se formaram na região são provenientes de ocupações ocorridas há muitos anos. Ações de disputa pela terra envolvem a União, o Estado e particulares, e se arrastam há décadas na Justiça.