Sem-teto ocupam 12 imóveis ao mesmo tempo no centro

Integrantes da Frente de Luta por Moradia(FLM) ocuparam 12 imóveis na cidade de São Paulo na noite de domingo. Dez ficam no centro da capital, um na zona sul e outro é uma escola na zona norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), quatro edifícios invadidos fazem parte do programa Renova Centro, destinado à criação de moradias populares na região central da capital.

Eles ficam na Rua José Bonifácio, 137 (conveniado à Universidade de São Paulo para criação de moradias estudantis); Avenida Ipiranga, 879 (edifício com Decreto de Interesse Social); Avenida São João, 251 (Decreto de Interesse Social e ação judicial de desapropriação proposta); e Edifício Hotel Lord, na travessa da Rua das Palmeiras com a Rua Helvétia (em fase final de aprovação de projeto, aguardando licenciamento ambiental para licitação da obra).

Os outros imóveis ocupados da região central ficam na Rua José Bonifácio, 135; Av. Prestes Maia, 576 / 578; Rua Quintino Bocaiuva, 242; Alameda Cleveland, 195; Rua Helvétia, 55 e Av. São João, 288. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Clóvis Graciano, na Vila Nova Cachoeirinha, e um terreno na altura do número n.º 9.999 da Estrada de Itapecerica da Serra, na zona sul, são os outros imóveis invadidos.

Coordenadores do movimento informaram que cerca de 2 mil pessoas se espalharam pelos imóveis. "Todos moravam aqui em São Paulo, mas não tinham mais condição de pagar o aluguel ou moravam de favor. Ninguém quer morar de graça, a gente quer pagar, mas dentro das nossas possibilidades", disse uma das coordenadoras, Carmen Ferreira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reintegração. Na tarde de ontem, o terreno da zona sul já havia tido sua posse reintegrada por policiais militares. "Eles agiram de forma truculenta, inclusive com bombas de gás", relatou o coordenador-geral da FLM, Osmar Borges.

Já as 368 famílias que ocuparam o prédio do antigo Hotel Lord estavam se acomodando nas 170 suítes. A dona de casa Renata Dias, de 23 anos, percorria o corredor do quarto andar mostrando a nova casa para o marido, o motoboy Flávio Barbosa, de 27. O desempregado José Martins Silveira, de 50, estava guardando lugar para a mulher e os dois filhos.

Reforma. A Sehab disse que a Prefeitura desenvolve o maior programa de reforma de prédios para fins habitacionais no País. Dos edifícios invadidos, ainda segundo a Sehab, apenas o Hotel Lord é da Companhia de Habitação (Cohab), que trata a questão judicialmente.