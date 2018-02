Sem-teto invadem Secretaria Municipal de Habitação de SP

SÃO PAULO - Cerca de 600 sem-teto invadiram a sede da Secretaria Municipal de Habitação, por volta das 12 horas desta quarta-feira, 20, segundo informações da assessoria do órgão. Durante a invasão, um segurança do local teve duas costelas quebradas, segundo a secretaria.

O grupo estava concentrado no Vale do Anhangabaú e se dirigiu para a Secretaria, localizada na Rua Boa Vista, no Centro da cidade. O objetivo é reivindicar moradias, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com o órgão, representantes do movimento e da Secretaria já se reuniram para discutir as reivindicações. Segundo a assessoria, o prédio foi fechado pela segurança.