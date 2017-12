Sem-teto invadem área e tentam formar bairro em Iperó

SOROCABA - Mais de 200 famílias de sem-teto invadiram uma área com cerca de seis hectares no bairro George Oeterer, município de Iperó, região de Sorocaba. O terreno foi dividido em lotes e os ocupantes montaram barracos. A ocupação teve início há cerca de um mês, mas novas famílias continuam chegando. Embora tenha sido uma ação organizada, nenhum dos movimentos de sem-teto que atuam na região assumiu a ocupação. Em um dos barracos que estavam fechados foi pendurada uma bandeira da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL), articulada pelo líder sem-terra José Rainha Júnior. Ele não foi encontrado.

De acordo com a prefeitura, o terreno é particular e o proprietário da área, Nicola Victor Carrieri, foi notificado para adotar as medidas judiciais, já que se trata de parcelamento irregular do solo. A prefeitura informou que a mesma área já havia sido invadida este ano e foi objeto de ação de reintegração de posse movida por advogados de Carrieri. A Justiça mandou retirar os invasores, que atenderam a ordem judicial sem necessidade de intervenção policial. O município deu prazo até esta quarta-feira, 7, para que o proprietário tome providências, caso contrário será acionado por omissão.

Uma equipe da assistência social da prefeitura esteve no local nesta segunda-feira e iniciou o cadastramento dos ocupantes. Os invasores denominaram o local Bairro Vitória e alguns já erguem casas de tijolos. Foi constatado que uma parcela possui imóvel em outros bairros e, ainda, que muitos participaram de ocupações anteriores. Em nota, a prefeitura informou que a ocupação irregular acarreta graves problemas sociais para o município, dificultando o planejamento e os investimentos em outros setores. No caso específico, a área fica muito próxima da linha férrea concedida à America Latina Logística (ALL), havendo risco para os ocupantes.