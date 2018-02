Sem-teto fazem passeata e bloqueiam vias no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Os cerca de 300 manifestantes do Movimento dos Sem-Teto (MTST) continuavam, por volta das 16h30 desta quinta-feira, 11, em frente ao prédio do Ministério Público, na Rua Riachuelo, centro de São Paulo. O grupo começou uma manifestação no fim desta manhã na Avenida Ipiranga e faz passeata pelas ruas do centro da cidade.

Veja também:

Faltam moradias para um em cada dez paulistas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego, a Avenida Ipiranga chegou a ficar totalmente bloqueada, próxima a Avenida São Luís, por volta das 13h30. No momento, os sem-teto ocupam uma faixa da via, de acordo com a CET, que monitora a manifestação junto com a Polícia Militar.

O grupo é formado por sem-teto que ocupam quatro prédios na região central. Uma ordem de despejo estava prevista para hoje, mas foi adiada para o dia 25 deste mês. A manifestação do grupo deve seguir para a Câmara dos Vereadores, Defensoria Pública, Prefeitura e CDHU.

Atualizado às 16h34