Sem-teto fazem paródia de Lepo Lepo durante protesto em Itaquera

SÃO PAULO - Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) cantaram uma paródia da música Lepo Lepo durante ato em Itaquera, na zona leste da cidade, na manhã desta quinta-feira, 15. Após a queima de cerca de 20 pneus na Radial Leste, próximo ao estádio Arena Corinthians, o grupo cantou músicas com o tema da moradia. Entre elas, estava uma versão da canção mais tocada no verão, da banda Psirico.

"Eu não tenho casa, eu sou sem-teto. Copa do Mundo no Brasil me revolta. Não quero Copa, Copa, Copa, Copa no Brasil, eu quero teto. Tarifa zero, saúde e educação, salário justo, sem esquecer da habitação", dizia parte da letra.

A manifestação, que fez parte de um grupo de atos simultâneos que aconteceram na cidade, foi pacífica. O único momento de tensão foi quando os manifestantes iniciaram o incêndio dos pneus e um policial militar tentou impedi-los. O tumulto foi rapidamente controlado e o protesto continuou acompanhado pela Força Tática, que estava no local com pelo menos sete viaturas.

O próximo ato já está marcado para a quinta-feira, 22, mas o local ainda não foi decidido pelo MTST. Diferente dos últimos protestos, a manifestação da próxima quinta-feira deve ser amplamente divulgada desde a segunda-feira, 19. "Vai ser um ato mais público. Com o objetivo de incorporar outros setores. Nós vamos divulgar com antecedência os pontos de saída e chegada, diferente dos anteriores", disse um dos coordenadores do movimento, Guilherme Boulous.

O local dos atos que aconteceram na capital nesta quinta-feira só foi divulgado por volta das 8h30 da manhã, quando as interdições já estavam em curso.