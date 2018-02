Sem-teto fazem manifestação por melhores condições no centro de SP

SÃO PAULO - Mais de 800 pessoas de diversos movimentos de moradores de rua participam de uma manifestação em frente à Prefeitura de São Paulo, localizada no Viaduto do Chá, na região central da cidade. Eles reivindicam uma proposta de melhores condições de vida para a população. Os manifestantes estão reunidos desde às 9h.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito no local flui normalmente. De acordo com a companhia, apenas a faixa da direita do Viaduto do Chá, no sentido Praça do Patriarca, está interditada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar (PM) informou que a manifestação é pacífica. Viaturas do 7º e do 45º Batalhão da PM estão no local.