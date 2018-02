Sem-teto deixam prédio do INSS e acampam na frente da Câmara

As 600 famílias que ocupavam o prédio do INSS na Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, deixaram o local ontem. A saída ocorreu após a execução de liminar de reintegração de posse determinada pela 23.ª Vara Federal Cível em São Paulo. Cerca de 400 famílias acamparam na frente da Câmara Municipal.

O objetivo do acampamento é agilizar a tramitação no governo federal do projeto que transforma o prédio do INSS em habitação popular. O imóvel - abandonado há quase 20 anos e alvo recorrente de ocupações - havia sido invadido em 4 de outubro por sem-teto da Frente de Luta por Moradia. (FLM). Outros três prédios vazios foram ocupados na mesma data. Em um deles, na Avenida Ipiranga, a reintegração está marcada para o dia 25.