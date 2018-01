Sem-teto continuam acampados em frente à Prefeitura de SP

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de 500 pessoas do movimento Frente de Luta por Moradia (FLM) continuavam acampados por volta das 14 horas desta terça-feira, 27, em frente à Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, na região Central de São Paulo, segundo a Polícia Militar.

Os manifestantes chegaram ao local na manhã de ontem, quando cerca de 1.500 pessoas participavam do ato. Um grupo reduzido passou a madrugada de hoje no local, aguardando para ser atendidos por representantes do governo municipal.