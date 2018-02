Sem teto começam a desocupar prédio do INSS no centro de SP

SÃO PAULO - Cerca de 550 famílias, mais de 900 pessoas, ligadas a movimentos de luta por moradia, começaram a desocupar por volta das 8 horas desta quinta-feira, 18, o prédio do INSS localizado na Avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo. Às 8h30, as famílias estava no pátio aguardando a retirada dos móveis.

O prédio, que estava abandonado há mais de 20 anos, já foi ocupado quatro vezes. Na última negociação, foi homologado um termo de compromisso entre as famílias e os governos federal, estadual e municipal para que o local seja transformado em 540 unidades de habitação popular.

Policiais militares acompanham a saída das famílias, que até o momento permanece pacífica.