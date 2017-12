Sem-teto bloqueiam avenida na zona sul Cerca de 200 pessoas participaram ontem de uma manifestação por moradias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na Estrada do M'Boi Mirim, zona sul da capital paulista, na altura da Rua Clamecy. De acordo com Companhia de Engenharia de Tráfego, os dois sentidos da via foram bloqueados e a informação inicial era de que mil pessoas participavam do ato. Na última quarta-feira, um grupo de sem-teto já havia bloqueado a estrada.