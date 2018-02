Sem-teto acampam na frente da prefeitura Um grupo de sem-teto acampou ontem diante do prédio da prefeitura de Campinas, após ser despejado da área onde vivia desde outubro, às margens do Anel Viário Magalhães Teixeira. A Polícia Militar cumpriu pela manhã mandado de reintegração de posse do terreno que era ocupado por 42 famílias. Cerca de 130 policiais participaram da desocupação, que foi pacífica. Os sem-teto afirmam não ter onde morar e decidiram não aceitar a proposta feita pela prefeitura de irem para um abrigo.