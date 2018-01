Sem-terra iniciam marcha de 430 km por rodovia de São Paulo

SOROCABA - Cerca de 400 sem-terra ligados à Frente Nacional de Luta (FNL) seguiam em marcha, na tarde desta segunda-feira, 9, pela rodovia Raposo Tavares, na altura de Ibirarema, no oeste paulista, em direção a São Paulo. Com faixas e bandeiras, o grupo defende a reforma agrária e protesta contra os gastos da Copa da Fifa no Brasil.

A marcha, que saiu no domingo de Assis, deve chegar à capital no dia 28, após percorrer 430 quilômetros. A Polícia Militar Rodoviária, que estimou o número de manifestantes, fazia a escolta dos sem-tera.

Os manifestantes caminham pelo acostamento da rodovia, mas acabam interferindo no trânsito, já que uma das duas faixas é ocupada pelas viaturas e motos da escolta. Na saída de Cândido Mota, onde o grupo pernoitou, houve congestionamento na rodovia.

De acordo com José Rainha Júnior, coordenador da Frente, o protesto não é contra o futebol, mas contra a prioridade dada para as obras da Copa, enquanto a reforma agrária não avança no País. Segundo o coordenador, outros grupos de sem-terra vão se juntar à marcha em Iaras, Avaré e Sorocaba, totalizando 1,5 mil pessoas.

Na chegada a São Paulo, haverá manifestações com grupos sociais da capital, mas a agenda ainda não foi definida.