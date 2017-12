Sem registrar chuva, Cantareira fica estável pelo 3º dia consecutivo

SÃO PAULO - Mesmo sem registrar chuva, o nível do Sistema Cantareira, responsável por abastecer 5,4 milhões de pessoas na capital e Grande São Paulo, ficou estável pelo terceiro dia seguido, de acordo com boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado nesta sexta-feira, 15. Os reservatórios operam com 19,8% do volume armazenado de água, mesmo índice do dia anterior.

Principal manancial de São Paulo, o Cantareira está há cinco dias sem cair. Segundo a Sabesp, não houve chuva sobre a região nas últimas 24 horas. Já a pluviometria acumulada do mês registra 35,5 mm - número 7% inferior caso a média do mês, de 2,5 mm por dia, estivesse se repetindo.

O índice tradicionalmente divulgado pela Sabesp considera conta duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões de litros, adicionadas no ano passado. Já de acordo com o segundo o cálculo negativo do sistema, o Cantareira permanece -9,5%.

No terceiro conceito, o manancial opera com 15,3% da capacidade, mesmo índice do dia anterior. Esse cálculo divide o volume armazenado no Cantareira pelo volume total (volume útil mais duas cotas de volume morto).

Outros mananciais. Outros três sistemas também se mantiveram estáveis nesta sexta. Entre eles, o Guarapiranga, sistema que atualmente abastece mais pessoas na Grande São Paulo (5,8 milhões), que continua com 82,7% da capacidade.

Após chover apenas 0,3 mm, o Sistema Alto Tietê manteve 23,3 % do volume represado de água. O cálculo considera uma cota de volume morto, com 39,4 bilhões de litros de água. Por fim, o Rio Grande também permanece com 96,8%.

A maior variação foi do Sistema Alto Cotia, que subiu 0,4 ponto porcentual, e opera com 68,4% da capacidade, ante 68% no dia anterior. O Rio Claro também teve alta e está com 0,1 ponto a mais em comparação com a quinta-feira. O reservatório registra 55,8% da capacidade.