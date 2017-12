Sem registrar chuva, Cantareira completa uma semana de queda

SÃO PAULO - Após mais um dia sem chuva, o nível dos seis principais reservatórios que abastecem a capital e a Grande São Paulo registraram queda neste domingo, 18, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O principal deles, o Sistema Cantareira, completou uma semana de baixas consecutivas e opera com 5,9% da capacidade.

Sem registrar chuvas sobre a região, o volume armazenado de água do Cantareira desceu 0,1 ponto porcentual - no dia anterior o reservatório estava com 6%. O atual cálculo da Sabesp leva em conta duas cotas do volume morto, de 182,5 bilhões e de 105 bilhões de litros de água, que foram acrescentadas em maio e outubro, respectivamente.

Neste ano, o manancial só se manteve estável quatro vezes, nos dias 3, 4, 8 e 11 de janeiro. Desde o início de 2105, o reservatório já perde 1,3 ponto porcentual da sua capacidade. A pluviometria acumulada do mês é de 60,1 mm - cerca de 38% do volume esperado para esse período, caso a média histórica de janeiro, de 8,7 mm por dia, estivesse se repetindo.

Outros mananciais. Em queda há cinco dias, o Alto Tietê perdeu 0,1 ponto porcentual. O reservatório está com 10,5%, ante 10,6% do dia anterior. Esse número que inclui 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, adicionados em dezembro. No Guarapiranga, a queda foi ainda maior: 0,4 ponto porcentual. Neste domingo, o reservatório opera com 39,3%, contra 39,7% no sábado.

Já os sistemas Alto Cotia e Rio Grande perdeu 0,3 ponto porcentual do volume armazenado de água e estão com 29,1% e 69,4% da capacidade, respectivamente. No dia anterior, estavam com 29,4% e 69,7%. Por sua vez, o Rio Claro sofreu, proporcionalmente, a maior queda, de 0,6 ponto porcentual, passando de 24,5% para 23,9%.