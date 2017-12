Sem presente para o Dia dos Pais? Invista nos fotolivros

Faltam duas semanas para o Dia dos Pais. Isso quer dizer que ainda dá tempo para providenciar um presente especial e personalizado. Que tal um fotolivro? Dá para fazer em casa, pela internet, com qualquer tema e formato variado. Impresso em páginas de papel couché, o mesmo tipo usado pelas revistas, o livro tem acabamento caprichado, muito próximo ao de um livro profissional.

Sites nacionais e internacionais oferecem gratuitamente um software que permite sua edição caseira. Basta baixar a ferramenta, escolher as fotos e distribuí-las ao longo das páginas. Até aí, o internauta não paga nada. O custo vem depois, quando o material é enviado pela internet para impressão. Um fotolivro com 30 páginas, de 20 cm x 20 cm, sai em média por R$ 100. No sites internacionais, paga-se ainda o correio.

Americanas e Saraiva são algumas das lojas que oferecem o fotolivro pela internet. As duas terceirizam o serviço, usando o software da Digipix. O preço varia um pouco, mas o produto final é o mesmo.

O consultor de empresas João Carlos Remedi Bidart, de 60 anos, tem em sua estante particular 14 fotolivros. A maioria de viagens que fez com os filhos e com a mulher. "Agora estou recolhendo material para fazer um em homenagem ao meu pai, que vai completar 90 anos", conta. "Acho ótimo porque, com a digitalização da imagem, os registros acabam ficando no computador e ninguém vê. Minha mãe reclamava muito."

Há seis meses, a Fotolab desenvolveu um software especial para a realização de um livro, batizado de Álbum Panorâmico. Nesse caso, as páginas são de papel fotográfico tratadas com um verniz. Para o Dia dos Pais, a empresa tem uma promoção. Um álbum de 15 cm x 40 cm, de 40 páginas, pela metade do preço: R$ 69,90.

Outros produtos. Quem não se dá bem com o computador pode pedir auxílio de um diagramador da Fotolab - o mesmo vale para Digipix, que no site dá uma lista de especialistas que colaboram com o site.

A diversidade de produtos da Fotolab é maior. A empresa personaliza objetos, como caneca, mouse pad e almofada.

Outro serviço muito procurado são os ensaios fotográficos. A Fotolab tem quatro estúdios. Um deles, o infantil, é higienizado e decorado para fotos temáticas. Tem fantasias de bichinhos e cenários, como uma grande bota para a criançada entrar.

ONDE: FOTOLAB, WWW.LIVROFOTOGRAFICO.COM.BR, RUA CIPRIANO TAVARES 55, OSASCO, TEL.: (11) 3685-3285. DIGIPIX, WWW.FOTOLIVRO.COM.BR. INTERNACIONAL: WWW.BLURB.COM