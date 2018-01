Sem perspectivas, moradores do Morro do Bumba começam a voltar à área de risco Sem perspectiva de quando receberão o aluguel social, moradores do Morro do Bumba, em Niterói (RJ), estão voltando para casa. A maioria dos imóveis, no entanto, está interditada por risco de desabamento. No dia 7, cerca de 60 casas foram soterradas por deslizamentos. Até as 20 horas de ontem, o total de mortos era de 47 e, no Estado, 255. Segundo a Defensoria Pública, há 24 corpos desaparecidos na favela. A prefeitura de Niterói não informou quando os moradores terão o auxílio e nem quantos serão beneficiados.