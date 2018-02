Sem Parar passa a oferecer opção pré-paga O serviço Sem Parar de pagamento de pedágios nas rodovias vai oferecer, a partir de hoje, sistema que permite a contratação de um serviço pré-pago. Não há taxa de adesão e o cliente poderá colocar carga de R$ 25 a R$ 150. Mas, segundo a STP, empresa que gerencia o serviço, a cada recarga será cobrada uma taxa de R$ 4 a R$ 15 e é preciso fazer um depósito caução de R$ 40."Os produtos podem ser adquiridos em qualquer um dos 250 postos de atendimento do Sem Parar/Via Fácil no Estado. Os endereços estão disponíveis no site www.semparar.com.br", avisa a empresa. / BRUNO RIBEIRO