Sem novo IPTU, Educação perde R$ 249 milhões A base da gestão Haddad pretende colocar em votação hoje na Câmara Municipal o orçamento de 2014, contando com R$ 806 milhões a mais de aumento do IPTU. Caso a administração municipal não consiga reverter na Justiça a decisão que barrou o reajuste de até 35% (limitando o valor à inflação anual, em torno de 6%), a Secretaria da Educação será a pasta com maior congelamento de verba: R$ 249 milhões. "São recursos destinados à expansão, R$ 100 milhões para construção de creches e R$ 118 milhões para a ampliação de convênios", disse o secretário de Educação, Cesar Callegari. Os R$ 31 milhões restantes seriam verba de custeio.