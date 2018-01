Sem melhora, cinegrafista da Record ainda em estado grave

Permanece inalterado o estado de saúde do cinegrafista da TV Record, Alexandre Silva de Moura, de 36 anos, que ficou gravemente ferido após a queda do helicóptero da emissora, na manhã desta quarta-feira, 10, na zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, o quadro do paciente é grave e permanece estável.

Alexandre permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido e seu quadro é considerado grave. Não há previsão de cirurgia.

De acordo com o boletim do Albert Einstein, Alexandre passou na noite de ontem por intervenções cirúrgicas para controle de hemorragia na região torácica, abdominal e do inchaço cerebral.

O cinegrafista foi transferido em estado gravíssimo do Hospital Itacolomy para a unidade do Morumbi, por volta das 20h30. Ele foi vítima de politraumatismo causado por queda de helicóptero, e passou por uma tomografia.