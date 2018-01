Sem luz, Aeroporto de Congonhas para por uma hora e meia

SÃO PAULO - Nenhum avião pousou ou decolou do Aeroporto de Congonhas entre 17h58 e 19h30 desta quinta-feira, 10. O motivo foi a pista ter ficado sem balizamento, ou seja, houve queda no sistema de sinalização luminosa da via. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os motivos da falha estão sendo investigados.

No período, 25 voos tiveram suas decolagens atrasadas. E 15 pousos precisaram ser transferidos para os aeroportos de Guarulhos e Viracopos (de Campinas).

No escuro. A maior chuva já registrada em um dia de inverno em 20 anos deixou paulistanos sem luz durante grande parte do dia na quarta-feira, 9. Em alguns locais, houve registro de 26 horas sem energia, sobretudo em parte da zona oeste de São Paulo.