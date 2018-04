Sem inspeção, 201 mil carros são bloqueados O licenciamento de 201.885 automóveis está bloqueado desde o início do mês. O número corresponde a 55% dos veículos com placa de final 1 que não fizeram a inspeção veicular ambiental, obrigatória para toda frota. Para esses carros o prazo para fazer o teste encerrou-se no último mês. Para fazer desbloqueio e não arriscar ser multado em R$ 550 por descumprir a regra, é preciso agendar a vistoria e pagar a taxa de R$ 56,44 pelo serviço.