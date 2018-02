Sem escolta, ex-presidente da Câmara é roubado

O ex-presidente da Câmara Municipal José Police Neto (PSD), de 39 anos, teve sua bicicleta furtada ontem, por volta das 12h, ao lado de um posto da Polícia Militar no Largo São Bento, no centro de São Paulo. Ciclista há três anos, Police tinha até o fim do ano passado escolta de policiais militares - ao menos dois PMs acompanham o presidente do Legislativo paulistano, como determina a Casa.

Na quarta-feira, sem seguranças, o vereador havia deixado sua bicicleta presa com cadeado em um poste. "Fui ao Café Girondino e, quando voltei, 40 minutos depois, a bike não estava mais lá. Fiquei a pé. Minha Caloi me transportava havia mais de dois anos", afirmou Police Neto. O vereador, reeleito para um terceiro mandato em outubro, usa a bicicleta para ir de sua casa, em Moema, na zona sul, para a Câmara, no centro.

Police Neto disse ter saído de casa na quarta, por volta das 8h, e ido para o centro. Antes do furto ele teve encontros com os secretários de Direitos Humanos, Rogério Sotilli, e de Coordenação das Subprefeituras, Chico Macena. "Minha bicicleta ficou presa duas horas na Rua Líbero Badaró e não aconteceu nada. Mas no Largo São Bento ela não ficou nem meia hora presa", disse o parlamentar, que fez boletim de ocorrência.

Police Neto disse que não se sente inseguro sem escolta. "Acho que o respeito do motorista com o ciclista aumentou muito em São Paulo", afirmou o parlamentar, que conseguiu emagrecer 25 quilos após adotar a bicicleta como meio de transporte. "A bicicleta que roubaram não tinha muito valor financeiro, uma nova custa R$ 500 e a minha estava bem rodada. Mas tinha todo o carinho por tudo o que ela significou de transformação na minha vida. Foi também um presente de aniversário", acrescentou o vereador.