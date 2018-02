Sem energia, bondinho do Pão de Açúcar para Um bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, zona sul do Rio, ficou parado por 3 minutos, ontem à tarde, no trecho entre a estação de embarque, na Praia Vermelha, e o Morro da Urca, por causa de queda de energia. Não houve transtorno e o bondinho voltou a operar normalmente após o incidente. A eletricidade foi normalizada antes que o gerador fosse acionado. A falta de energia atingiu todo o bairro.