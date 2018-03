Sem dó do porco!

Uma coisa pode até não ter nada a ver com a outra, mas o fato é que no mesmo dia em que a presidente da Petrobrás, Graça Foster, revelou em palestra que tem tatuagens pelo corpo "até em locais que a roupa não mostra", Soninha Francine comprometeu-se no Twitter a fazer uma "tatuagem do Lula com Boné do Corinthians" se Fernando Haddad realizar 10% das obras que prometeu no tal 'Arco do Futuro'. Se não foi coincidência, o mais provável é que ambas tenham dito essas coisas publicamente anteontem sob forte influência da "Lua Cheia e Vazia com Sol e Plutão em sextil" - deu na coluna do mestre Quiroga de terça-feira. Tudo a ver, né não?

Trololó

José Serra disse a amigos e correligionários que "renovação" é coisa de velho transviado. FHC fez que não era com ele!

O legado de Sandy

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem querer tirar o mérito da tempestade, quem criou as alterações climáticas necessárias para potencializar o desastre natural em curso nos EUA foi o ser humano. Em especial os chefes de Estado de todo o planeta que ajudaram no fracasso das últimas conferências sobre meio ambiente.

Abstinência

Calma! Faltam 6 dias para o reinício do julgamento do mensalão no STF. Passa rápido!

Boca de urna

Pela avaliação dos comentaristas políticos americanos, os ventos sopram a favor da reeleição de Barack Obama nos EUA!

É como estar com a mãe na UTI ouvindo a todo instante piadinhas sobre a orfandade. Ninguém respeita a dor e o desespero do torcedor de time grande com pé na cova da segunda divisão!

Já fui corintiano, eu sei que nessas horas, onde quer que o pobre coitado vá, tem sempre alguém conhecido pelo caminho só esperando a chance de um cumprimento para meter o dedo na ferida do sujeito atormentado pelo fantasma da Segundona:

"E o seu Palmeiras, hein?!"

Do porteiro do seu prédio aos colegas de trabalho, passando pelo português da padaria, o jornaleiro e o taxista do ponto da esquina, todo mundo quer tirar casquinha da angústia do sofredor.

Podiam comentar com o infeliz sobre o calorão danado, a tempestade em Nova York, a situação do José Dirceu, a violência em São Paulo, o Enem, a SP Fashion Week, o Salão do Automóvel, qualquer assunto, enfim, que não agravasse o sofrimento do outro, mas não:

"O Palmeiras pode ser bicampeão da Segunda Divisão em 2013, né?" - cutucou Ronaldo Fenômeno no Bem Amigos do Galvão Bueno. No caso do ex-jogador do Corinthians, a satisfação é dupla: o 'porco' ocupou o lugar de sua barriga nas conversas de torcedor.

A fila da piada andou!

Mil e uma cartas

Com o lançamento ontem de mais uma obra da vasta coleção epistolar de Mário de Andrade - desta vez em correspondência com o historiador Sérgio Buarque de Holanda -, o escritor modernista deve estar bem próximo de atingir a marca do seu milésimo livro de cartas publicado.