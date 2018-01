Sem chuvas, nível do Cantareira fica estável pelo 2º dia consecutivo

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, considerado o manancial mais importante de São Paulo, permaneceu estável pelo segundo dia consecutivo, após uma sequência de 52 altas, segundo relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado neste sábado, 9. Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande voltaram a ter queda, enquanto Rio Claro e Alto Cotia permaneceram estáveis.

Mesmo sem registrar chuvas por cinco dias, a quantidade de água armazenada no Sistema Cantareira permaneceu em 36,8% do total, segundo índice que não leva em consideração o volume morto. Já o cálculo que acrescenta a reserva técnica ao total armazenado pelos mananciais aponta o volume armazenado em 51,1% da capacidade.

Usado para socorrer o Cantareira durante a crise, o Guarapiranga perdeu água represada pelo décimo primeiro dia seguido, ao recuar 0,3 ponto porcentual, para 85,0%. O Alto Tietê caiu pelo oitavo dia, desta vez 0,1 ponto porcentual, para 42,3% da capacidade. Esse índice já considerando um volume morto acrescentado ao cálculo em 2014. Já o Rio Grande desceu 0,2 ponto e opera com 94,3% do total. Tanto o Rio Claro quanto o Alto Cotia ficaram estáveis pelo terceiro dia seguido, com 101,7% e 100% da capacidade.