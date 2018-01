Sem chuva, Régis pode ter mais uma faixa liberada no sábado

Rodovia Régis Bittencourt pode ter mais uma faixa liberada,no sentido Curitiba, caso não chova neste sábado, 13, na região de Barra do Turvo (SP). Na terça-feira, 9, um deslizamento de terra interditou totalmente a pista no sentido Curitiba, na altura do km 552. Nesta quinta-feira, uma das três faixas foi liberada.

A concessionária teve de bloquear totalmente a pista no sentido Curitiba, das 20h às 21h30, para movimentação dos maquinários na operação de limpeza da terra decorrente do deslizamento. Funcionários da concessionária trabalham na limpeza da pista.

Segundo a Autopista, o pico de congestionamento no local foi de 12 km, sentido Curitiba no fim desta tarde.