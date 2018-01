Sem chuva, nível dos principais reservatórios de SP cai pelo 3º dia

SÃO PAULO - Os seis principais reservatório de São Paulo voltaram a registrar queda no volume armazenado de água pelo terceiro dia seguido, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nos últimos dois dias, não choveu sobre a região de nenhum dos mananciais.

Em queda há 20 dias seguidos, o nível de água no Sistema Cantareira caiu 0,1 ponto porcentual nesta quinta-feira, 4. Segundo a Sabesp, a reservatório opera com 8,3% da sua capacidade, ante 8,4% no dia anterior. O cálculo já leva em conta os 105 bilhões de litros da segunda cota do volume morto.

Nos primeiros dias de dezembro, choveu apenas 1,4 milímetro sobre o Cantareira, que representa apenas 0,6% da média histórica do mês, de 220,9 milímetros. Responsável por atender 6,5 milhões de pessoas, o sistema se manteve estável pela última vez no dia 14 de novembro, quando tinha 10,8%. Antes de a segunda reserva técnica ser considerada no cálculo, no dia 24 de outubro, o nível da represa estava em 3%, o menor já registrado.

Outros sistemas. O nível do Sistema Guarapiranga, que atende 4,9 milhões de habitantes, desceu 0,5 ponto porcentual, caindo de 32,7% para 32,2%. Já o Alto Tietê, responsável por abastecer 4,5 milhões de pessoas, caiu 0,2 ponto porcentual e está com 5,2% do volume total de água.

Já os sistemas Rio Claro, Rio Grande e Alto Cotia perdeu 0,5, 0,3 e 0,2 ponto porcentual e estão com 29,9%, 62,7% e 29,2%, respectivamente. Juntos, os três mananciais atendem 3,1 milhões de pessoas.